Sicherer Schulweg ist alles andere als Kinderspiel

Genau dort, wo es eigentlich sicher sein sollte: Im Vorjahr passierte jeder sechste der insgesamt 73 Schulwegunfälle in Oberösterreich auf Zebrastreifen. Überhaupt sagen Experten, dass man mit den Kleinen den Schulweg gar nicht oft genug trainieren kann.
Problematisch ist auch, dass sich viele Kinder in falscher Sicherheit wähnen. Eine Befragung des ÖAMTC ergab, dass sich Erstklässler im Straßenverkehr meist „sehr sicher“ oder „sicher“ fühlen – dabei ist ihr Wissen oft lückenhaft. Die meisten Kleinen kennen zwar das Links-rechts-links-Schauen, aber Blickkontakt oder richtiges Verhalten an Ampeln oder an Bushaltestellen wurden nur vereinzelt genannt.
„Wir können es eh“
„Kinder behaupten oft, den Schulweg locker zu bewältigen, aber können in diesem Alter Gefahren noch nicht gut einschätzen. Sie glauben, dass Autos automatisch für sie stehen bleiben“, so ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger. Auch deshalb sind Kinder vom Vertrauensgrundsatz ausgenommen. Eltern sollten regelmäßig tägliche Weg üben. „Kinder brauchen klare Anweisungen: Wo bleibe ich stehen? Worauf schaue ich?“, so Seidenberger.
VCÖ fordert mehr 30er-Zonen
Weil 13 der 14 Schutzwegunfälle an Stellen mit Tempolimit 50 oder höher stattgefunden haben, fordert der VCÖ mehr 30er-Zonen. Hohe Fahrzeuge blockieren zudem die Sicht auf und von kleinen Fußgängern. Fünf Meter Halte- und Parkverbot vor Zebrastreifen seien nicht genug – der VCÖ fordert, auf zehn Meter auszuweiten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.