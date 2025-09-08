Sicherer Schulweg ist alles andere als Kinderspiel

Problematisch ist auch, dass sich viele Kinder in falscher Sicherheit wähnen. Eine Befragung des ÖAMTC ergab, dass sich Erstklässler im Straßenverkehr meist „sehr sicher“ oder „sicher“ fühlen – dabei ist ihr Wissen oft lückenhaft. Die meisten Kleinen kennen zwar das Links-rechts-links-Schauen, aber Blickkontakt oder richtiges Verhalten an Ampeln oder an Bushaltestellen wurden nur vereinzelt genannt.