Tarifdschungel bei Öffis und Parken in Innsbruck

Zuerst ein Blick nach Wien: Die Mobilität wird ab 2026 teurer – um bis zu 30 Prozent. Die Jahreskarte bei den Wiener Linien kostet um satte 102 Euro mehr, also 467 statt 365 Euro. Und für einen Einzelfahrschein sind 3,20 Euro zu berappen – bisher 2,40 Euro. Immerhin: Bei einem digitalen Kauf der Tickets warten in allen (!) Kategorien Vergünstigungen – teilweise sogar um 10 (!) Euro. Parkscheine werden ebenfalls um 30 Prozent angehoben.