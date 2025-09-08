Nach 25 Jahren – eine Berufsbilanz mit Fernweh

Im Linzer Restaurant „Essig’s“

Freunde und Wegbegleiter ließen den Netzwerker im Linzer Restaurant „Essig’s“ hochleben. Darunter Unternehmer und Trauzeuge Karl Egger, Vorstandskollege Christoph Khinast, die Prokuristen Horst Lischka und Martin Arnold, AK-Direktorin Andrea Heimberger, BW-Präsident Hans Kalliauer und Aufsichtsratsvorsitzender Herwig Mahr. Rosen streute sein Mentor, der x-fache Aufsichtsrat Karl Wiesinger: „Ich war quasi Franks Geburtshelfer, hab’ ihn, damals Büroleiter von LH-Vize Fritz Hochmair, bei einer Wiener Wohnungsgesellschaft nominiert. Frank sammelte so Erfahrungen für seinen späteren Job. Und ich musste endlich nicht mehr nach Wien fahren.“