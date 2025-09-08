Coach versorgte zwei Schwerverletzte, sah dann Rot

Der Notarzt und die Rettung rückten zum Unterliga-Ost-Duell zwischen St. Michael/Bl. und St. Andrä an. Der Trainer der Lavanttaler lief aufs Feld und kümmerte sich um zwei Schwerverletzte, sah dafür vom Schiri die Rote Karte. Das Match wurde daraufhin abgebrochen. Unsportlich verhielten sich auch die Jungs von St. Michael/Bl.!
Ein handfester Skandal ereignete sich in der Unterliga Ost beim Spiel St. Michael/Bl. gegen St. Andrä! In Minute 89 krachten bei den Lavanttalern Sebastian Lippitz und Jannik de Raaij ohne Fremdeinwirkung bei einem Klärungsversuch unglücklich zusammen, beide blieben liegen. „Der Schiedsrichter stand direkt daneben! Jannik hat vor Schmerzen laut geschrien und er hat nicht reagiert“, so Gernot Rainer, Trainer von St. Andrä.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.