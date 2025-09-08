Coach versorgte zwei Schwerverletzte, sah dann Rot

Ein handfester Skandal ereignete sich in der Unterliga Ost beim Spiel St. Michael/Bl. gegen St. Andrä! In Minute 89 krachten bei den Lavanttalern Sebastian Lippitz und Jannik de Raaij ohne Fremdeinwirkung bei einem Klärungsversuch unglücklich zusammen, beide blieben liegen. „Der Schiedsrichter stand direkt daneben! Jannik hat vor Schmerzen laut geschrien und er hat nicht reagiert“, so Gernot Rainer, Trainer von St. Andrä.