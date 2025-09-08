Fahrt mit Kajak nach Istanbul endete tödlich

Trauer und Bestürzung in Pfarrkirchen bei Bad Hall (OÖ): Ein junger Abenteurer, der mit dem Kajak von Linz nach Istanbul paddeln wollte, soll bei einem Tauchunfall in Bulgarien tödlich verunglückt sein.
„He Servus, ich bin Mo und ich paddle mit meinem Kajak von Österreich nach Istanbul“. So hatte Moritz Prenninger jedes Mal seine Instagram-Videos begonnen, die er unter dem Namen „Mo_dyssee“ postete. Am 8. Juni hatte der junge Abenteurer mit einem gebrauchten Kajak die Reise angetreten.
Unfall ereignete sich kurz vor Ziel
Vor etwa einer Woche gab es auf Instagram das letzte Lebenszeichen. Seither herrschte Funkstille, wie auch seinen 9364 Followern auffiel. Am Montag berichtet nun der ORF, dass es laut der Familie einen Tauchunfall gegeben hätte. Dieser soll sich an der Schwarzmeerküste in Zarewo (Bulgarien) ereignet haben. Das Reiseziel Istanbul wäre nur noch 160 Kilometer entfernt gewesen.
Die Bürgermeisterin der Heimatgemeinde des Verunglückten bestätigte den Tod. Die Familie sei auf dem Weg nach Bulgarien, hieß es.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.