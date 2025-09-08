Fahrt mit Kajak nach Istanbul endete tödlich

Unfall ereignete sich kurz vor Ziel

Vor etwa einer Woche gab es auf Instagram das letzte Lebenszeichen. Seither herrschte Funkstille, wie auch seinen 9364 Followern auffiel. Am Montag berichtet nun der ORF, dass es laut der Familie einen Tauchunfall gegeben hätte. Dieser soll sich an der Schwarzmeerküste in Zarewo (Bulgarien) ereignet haben. Das Reiseziel Istanbul wäre nur noch 160 Kilometer entfernt gewesen.