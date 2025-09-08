„Eine Euphorie, wie in den guten, alten Zeiten“

Spanien-Kicker nach Dopingverstoß gesperrt
Keine Champions League
Nach der Wiedergeburt von Red Bull Racing in Monza blicken Max Verstappen & Co. optimistisch in die Zukunft. Motorsportboss Helmut Marko meint: „Es ist ein richtiger Ruck durch das ganze Team gegangen“. Auch Neo-Teamchef Laurent Mekies spielt dabei eine entscheidende Rolle.
Einfach unglaublich!“ Auch wenn er schon um fünf Uhr morgens aufwachte, so ließ die weltmeisterliche Demonstration von Max Verstappen und dem gesamten Red-Bull-Rennstall beim Grand Prix von Italien in Monza Motorsport-Boss Dr. Helmut Marko bestens gelaunt in die neue Woche starten. „Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist jetzt wieder mehr als gut, da ist ein richtiger Ruck durch das ganze Team gegangen“, berichtete der „Doktor“.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.