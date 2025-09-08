„Eine Euphorie, wie in den guten, alten Zeiten“

Einfach unglaublich!“ Auch wenn er schon um fünf Uhr morgens aufwachte, so ließ die weltmeisterliche Demonstration von Max Verstappen und dem gesamten Red-Bull-Rennstall beim Grand Prix von Italien in Monza Motorsport-Boss Dr. Helmut Marko bestens gelaunt in die neue Woche starten. „Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist jetzt wieder mehr als gut, da ist ein richtiger Ruck durch das ganze Team gegangen“, berichtete der „Doktor“.