Bebenalarm

Plötzlich grollte im Oberen Mühlviertel die Erde

Oberösterreich
08.09.2025 13:47
Symbolbild(Bild: AP/MARTIN GNEDT)

Am Montag um 5.25 Uhr früh kam es in Kleinzell (Bezirk Rohrbach) zu einem extrem leichten Erdbeben. Manche Menschen nahmen ein Grollen und Zittern war, es hatte die Stärke von 2.4 nach der Richterskala.

Südlich von Kleinzell im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) ist es am Montagfrüh zu einem leichten Erdbeben gekommen. Der Österreichische Erdbebendienst (GeoSphere Austria) registrierte um 5.25 Uhr ein Beben der Magnitude 2.4 nach der Richterskala. Es sei vereinzelt durch Zittern sowie ein Grollen des Untergrundes wahrgenommen worden.

Keine Schäden bekannt
Schäden an Gebäuden seien keine bekannt und bei dieser Stärke nicht zu erwarten, hieß es weiter vom Erdbebendienst.

KleinzellRohrbach
MühlviertelErdbeben
