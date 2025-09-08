Plötzlich grollte im Oberen Mühlviertel die Erde

Südlich von Kleinzell im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) ist es am Montagfrüh zu einem leichten Erdbeben gekommen. Der Österreichische Erdbebendienst (GeoSphere Austria) registrierte um 5.25 Uhr ein Beben der Magnitude 2.4 nach der Richterskala. Es sei vereinzelt durch Zittern sowie ein Grollen des Untergrundes wahrgenommen worden.