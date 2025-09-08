Plötzlich grollte im Oberen Mühlviertel die Erde
Bebenalarm
Am Montag um 5.25 Uhr früh kam es in Kleinzell (Bezirk Rohrbach) zu einem extrem leichten Erdbeben. Manche Menschen nahmen ein Grollen und Zittern war, es hatte die Stärke von 2.4 nach der Richterskala.
Südlich von Kleinzell im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) ist es am Montagfrüh zu einem leichten Erdbeben gekommen. Der Österreichische Erdbebendienst (GeoSphere Austria) registrierte um 5.25 Uhr ein Beben der Magnitude 2.4 nach der Richterskala. Es sei vereinzelt durch Zittern sowie ein Grollen des Untergrundes wahrgenommen worden.
Keine Schäden bekannt
Schäden an Gebäuden seien keine bekannt und bei dieser Stärke nicht zu erwarten, hieß es weiter vom Erdbebendienst.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.