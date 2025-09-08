Kollission in einer Kurve forderte fünf Verletzte

In einer Kurve auf einem Güterweg bei Pregarten stießen am Sonntagnachmittag zwei Autos zusammen: Die Kollision forderte fünf Verletzte, darunter zwei Kinder.
Ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt fuhr am Sonntag gegen 16.55 Uhr mit seinem Auto auf dem Güterweg Greising von Pregartsdorf kommend Richtung Pregarten. Am Beifahrersitz befand sich seine 19-jährige Lebensgefährtin aus dem Bezirk Freistadt. Zur gleichen Zeit fuhr eine 31-Jährige aus dem Bezirk Freistadt auf dem Güterweg Greising in die entgegengesetzte Richtung.
Im Wagen saßen auch die beiden Kinder
Am Beifahrersitz befand sich ihr 13-jähriger Sohn und auf der Rückbank ihr neunjähriger Sohn. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge in einer Kurve. Alle Unfallbeteiligten wurden unbestimmten Grades verletzt und in das Krankenhaus Freistadt sowie in das Kepler Universitätsklinikum Linz eingeliefert.
Kommentare
