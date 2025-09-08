Kollission in einer Kurve forderte fünf Verletzte

Ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt fuhr am Sonntag gegen 16.55 Uhr mit seinem Auto auf dem Güterweg Greising von Pregartsdorf kommend Richtung Pregarten. Am Beifahrersitz befand sich seine 19-jährige Lebensgefährtin aus dem Bezirk Freistadt. Zur gleichen Zeit fuhr eine 31-Jährige aus dem Bezirk Freistadt auf dem Güterweg Greising in die entgegengesetzte Richtung.