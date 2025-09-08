Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auf Güterweg

Kollission in einer Kurve forderte fünf Verletzte

Oberösterreich
08.09.2025 07:06
Symbolbild
Symbolbild(Bild: APA/JAKOB GRUBER)

In einer Kurve auf einem Güterweg bei Pregarten stießen am Sonntagnachmittag zwei Autos zusammen: Die Kollision forderte fünf Verletzte, darunter zwei Kinder.

0 Kommentare

Ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt fuhr am Sonntag gegen 16.55 Uhr mit seinem Auto auf dem Güterweg Greising von Pregartsdorf kommend Richtung Pregarten. Am Beifahrersitz befand sich seine 19-jährige Lebensgefährtin aus dem Bezirk Freistadt. Zur gleichen Zeit fuhr eine 31-Jährige aus dem Bezirk Freistadt auf dem Güterweg Greising in die entgegengesetzte Richtung.

Im Wagen saßen auch die beiden Kinder
Am Beifahrersitz befand sich ihr 13-jähriger Sohn und auf der Rückbank ihr neunjähriger Sohn. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge in einer Kurve. Alle Unfallbeteiligten wurden unbestimmten Grades verletzt und in das Krankenhaus Freistadt sowie in das Kepler Universitätsklinikum Linz eingeliefert.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Freistadt
AutoKinder
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Am Samstagabend ist in Süddeutschland das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Drei ...
Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – drei Verletzte
Elch „Emil“ hat in der Nacht auf Sonntag die Westbahnstrecke blockiert und St. Pölten verlassen.
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Am Sonntag, 7. September, steht mit der totalen Mondfinsternis ein eher seltenes ...
Kaltfront abgezogen
So wird das Wetter bei der Mondfinsternis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
364.522 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny verlässt den Küniglberg
155.130 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Wetter
Warnstufe Rot in vier Bundesländern ausgerufen
142.319 mal gelesen
Vorsicht in den kommenden Stunden: Aus Westen ziehen Schauer und Gewitter über Teile ...
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1467 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1375 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Innenpolitik
Datenleck vertuscht? FPÖ nimmt Karner ins Visier
1159 mal kommentiert
Starker Tobak: FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (re.) wirft ÖVP-Innenminister Gerhard ...
Mehr Oberösterreich
Unterschätzte Gefahren
Sicherer Schulweg ist alles andere als Kinderspiel
Auf Güterweg
Kollission in einer Kurve forderte fünf Verletzte
Krone Plus Logo
Prügel-Szenen in OÖ
Irrer Eklat: Auf Wortgefecht folgten Faustschläge!
Krone Plus Logo
Es ging um 100 Euro
15-Jährige wegen eines Mordversuchs vor Gericht
Serie geht weiter
Radfahrer fand gewilderte Rehgeiß im Straßengraben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf