Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Tschechien

Sturm gegen Mini-Reaktoren an unserer Landesgrenze

Oberösterreich
08.09.2025 11:20
Die Kühltürme von Temelín – in der Nähe des AKW ist auch ein Mini-Reaktor geplant
Die Kühltürme von Temelín – in der Nähe des AKW ist auch ein Mini-Reaktor geplant(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

Ein Aufschrei gegen neue Atomkraftwerks-Standorte kommt aus Linz! Und wieder einmal stehen wegen der Energiepolitik die guten Beziehungen Oberösterreichs zu Tschechien auf der Probe. Der Grund: Die tschechische Regierung hat kürzlich den Entwurf für die künftige Raumentwicklungspolitik vorgestellt. 

0 Kommentare

Neben dem Ausbau der bestehenden Atomkraftwerke Temelín und Dukovany ebnet der Plan auch den Weg für den Bau neuer Reaktoren an insgesamt 13 Standorten – und das nur wenige Kilometer von der Grenze zu Oberösterreich entfernt.

Direkt neben Temelin
Konkret sollen sogenannte Small Modular Reactors (SMR) an Standorten von heutigen Kohlekraftwerken, Raffinerien und Chemieanlagen errichtet werden. Laut Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) soll der erste der geplanten SMR in unmittelbarer Nähe zum Atomkraftwerk (AKW) Temelin errichtet werden. Die Genehmigungsverfahren für diese Pilotanlage laufen bereits. 

„Das sind keine harmlosen Mini-Reaktoren“
Kaineder fordert die tschechische Regierung auf, ihren Pro-Atomkurs zu überdenken: „SMR sind keine harmlosen Mini-Reaktoren. Trotz kompakter Bauweise handelt es sich um Hochrisikoanlagen mit denselben Grundproblemen wie in den bestehenden AKW.“ Notfalls scheue das Land OÖ auch keine juristischen Konsequenzen: Aktuell würden die rechtlichen Aspekte des Vorhabens zum Bau eines SMR am Standort Temelín mit Fokus auf die Sicherheitsrisiken geprüft, so Kaineder.

„Krone“-Kommentar
Welten prallen aufeinander

An der Grenze von Oberösterreich zu Tschechien prallen 36 Jahre nach dem Abbau des Eisernen Vorhangs wieder Welten aufeinander.

(Bild: Krone KREATIV, Alexander Schwarzl, Markus Wenzel)

Nördlich setzt man wieder auf Atomkraft. Südlich ist der Glaube an die erneuerbare Energie groß. Hüben wie drüben gibt’s aber auch Skeptiker, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist. So bräuchte es zwei Windparks, wie sie in Sandl geplant sind und vielleicht doch realisiert werden, um ein Mini-AKW in Tschechien zu ersetzen. Dafür sind die Risiken im Falle eines Unfalls bei Wind- und auch Solarenergie vernachlässigbar. Während auch beim „Mini-Gau“ die Folgen weit zu uns reichen würden.

Porträt von Christian Ortner
Christian Ortner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Am Samstagabend ist in Süddeutschland das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Drei ...
Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – drei Verletzte
Elch „Emil“ hat in der Nacht auf Sonntag die Westbahnstrecke blockiert und St. Pölten verlassen.
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
379.997 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny wird zum ORF-Pendler
157.797 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Fußball International
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
143.472 mal gelesen
Skurrile, aber durchaus ernste Szenen: Spieler legen sich während eines Freundschaftspiels in ...
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1463 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1384 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Innenpolitik
Datenleck vertuscht? FPÖ nimmt Karner ins Visier
1161 mal kommentiert
Starker Tobak: FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (re.) wirft ÖVP-Innenminister Gerhard ...
Mehr Oberösterreich
Linzer Donaupark
Noch zwei Klangwolken mit Beethoven und Beatboxen
In Tschechien
Sturm gegen Mini-Reaktoren an unserer Landesgrenze
65 Mio. Euro Umsatz
Steyr Motors gründet Unternehmen in Singapur
Krone Plus Logo
Ungeklärte Fälle
Vermieter sollen heiße Spur zu Sprengern liefern
Fataler Tauchunfall
Wollte mit Kajak nach Istanbul: Moritz (24) starb
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf