Sturm gegen Mini-Reaktoren an unserer Landesgrenze

Nördlich setzt man wieder auf Atomkraft. Südlich ist der Glaube an die erneuerbare Energie groß. Hüben wie drüben gibt’s aber auch Skeptiker, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist. So bräuchte es zwei Windparks, wie sie in Sandl geplant sind und vielleicht doch realisiert werden, um ein Mini-AKW in Tschechien zu ersetzen. Dafür sind die Risiken im Falle eines Unfalls bei Wind- und auch Solarenergie vernachlässigbar. Während auch beim „Mini-Gau“ die Folgen weit zu uns reichen würden.