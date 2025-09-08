Voll gepunktet und dann den Kirchtag eingeläutet

Das letzte Training gilt normalerweise als Feinschliff für den Spieltag, dieses fiel aber wortwörtlich ins Wasser. Genutzt haben es aber Trainer und Spieler, trotzdem gab es die bestandene Abschlussprüfung der UEFA-B-Lizenz von Head Philipp Kofler zu feiern, „jedoch alles mit Maß und Ziel, wussten wir um die Wichtigkeit der Partie gegen Lurnfeld“, so der Spielertrainer.