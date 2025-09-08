Voll gepunktet und dann den Kirchtag eingeläutet

LIVE: Italien gleicht gegen Israel aus!
WM-Qualifikation
Abschlusstraining abgesagt, dafür gefeiert und trotzdem das Heimspiel gewonnen. Im „Krone“-Spiel der Runde zeigt die Truppe von UEFA-B-Lizenz Spielertrainer Philipp Kofler, wie es gemacht wird.
Das letzte Training gilt normalerweise als Feinschliff für den Spieltag, dieses fiel aber wortwörtlich ins Wasser. Genutzt haben es aber Trainer und Spieler, trotzdem gab es die bestandene Abschlussprüfung der UEFA-B-Lizenz von Head Philipp Kofler zu feiern, „jedoch alles mit Maß und Ziel, wussten wir um die Wichtigkeit der Partie gegen Lurnfeld“, so der Spielertrainer.
