Gitschtal jubelt

Mega-Serie! Seit 41 Liga-Partien ohne Niederlage

Kärnten
07.09.2025 20:59
Mario Santner (re.) und Gitschtal bogen Lurnfeld im Spiel der Runde mit 3:1.
Mario Santner (re.) und Gitschtal bogen Lurnfeld im Spiel der Runde mit 3:1.(Bild: Sobe Hermann)

Im „Krone“-Spiel der Runde – inklusive Fotostrecke – bog Aufsteiger Gitschtal in der 1. Klasse West Lurnfeld daheim mit 3:1. Seit 41 Meisterschaftspartien ist man ungeschlagen! Das wurde am Weißbriacher Kirchtag ausgiebig gefeiert!

Das geplante Abschlusstraining von Gitschtal vor dem Duell mit Lurnfeld musste witterungsbedingt abgesagt werden. Stattdessen feierte man die bestandene Abschlussprüfung der UEFA-B-Lizenz von Spielertrainer Philipp Kofler. Was sich aber nicht auf das Match auswirkte!

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Porträt von Lukas Töfferl
Lukas Töfferl
