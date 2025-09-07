Spielplan: Kaleidoskop menschlicher Erfahrungen

Die neuebühnevillach startet mit einem vielseitigen Programm in ihre zweite Halbzeit. Vom Drama über Improvisationskunst bis hin zur explosiven Kriminalkomödie.
Unter dem Motto „Spannung, Poesie und Humor“ präsentiert die neuebühne Villach das 2. Halbjahr ihrer Spielzeit. „Welch bessere Mischung könnte es geben? Ein toller Theater-Herbst steht uns bevor“, freut sich Intendant Michael Weger schon jetzt auf jede einzelne Produktion.
Eröffnet wird der darstellerische Reigen am 19. September mit dem packenden Drama „Er sagt. Sie sagt.“ Ferdinand von Schirachs neuestes Werk befasst sich mit der Frage nach Gerechtigkeit im Zusammenhang mit dem Thema Vergewaltigung: das Publikum muss für sich selbst entscheiden.
Soloperformance und neuebuehneSLAM
Anschließend bespielt das Theater Kaendance mit „Novecento – Die Legende vom Ozeanpianisten“ die Kellerbühne. Darin schlüpft Daniel Doujenis in seinem Solo unter der Regie der viel zu früh verstorbenen Klaudia Reichenbacher in die Rolle des Trompeters Tim Dooney.
Unter der Leitung der Schauspielerin und Schriftstellerin Anja Knafl öffnet die neuebühnevillach ihre Räume für junge Poeten: „neuebuehneSLAM“. Das Publikum entscheidet, welcher Text den Abend gewinnt. Kritische Texte, gepaart mit virtuoser Gitarrenkunst, präsentieren Georg Clementi und Osyy Pardeller am 19. Oktober und überraschen mit einer besonderen Mischung aus Poesie und Musik.
Humorvolle Kriminalkomödie und Teenie-Stück
Auch Kärntens Klassenzimmer werden mit der Uraufführung „Ki Amok“ wieder bespielt. Die Produktion setzt sich mit Themen rund um KI, Social Media und Cybermobbing auseinander.
Abgeschlossen wird das 2. Halbjahr mit der Komödie „Achtsam morden“ – eine rasante Kriminalkomödie, in der drei Darsteller in 90 Rollen durch die Geschichte rotieren. Eine humorexplosive Mischung aus Wellnessurlaub und Mordsvergnügen.
So spannt die neuebühnevillach im zweiten Halbjahr einen Bogen von packender Dramatik über poetische Zwischentöne bis hin zu humorvoller Leichtigkeit und schenkt ihrem Publikum ein Kaleidoskop menschlicher Erfahrungen. Alle Informationen online.
