Neues Gesetz: UFOs und andere Skurrilitäten

Das Amtsgeheimnis, das genau 100 Jahre lang in Österreich geherrscht hat, sitzt den Bürgern offenbar noch in den Knochen. Sie gehen mit ihrer neuen Informationsfreiheit derweil zögerlich um. Doch auch wenn es von einer Anfragenflut noch keine Spur gibt, hat die „Krone“ den Überblick über die ersten Skurrilitäten.
Die Bundesländer-Redaktionen der „Krone“ haben sich in der ersten Woche seit Abschaffung des Amtsgeheimnisses bei den Behörden umgehört. Es gibt zwar einige Anfragen, aber noch keine Überforderung. Mache Länder waren gar mit der Medialenanfrage an sich überfragt.
