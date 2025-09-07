„Tourismus nur im Einklang mit Menschen und Natur“

„Krone“: Herr Rainer, Sie sind nun seit Juni neben Ihrer Funktion als Spartenobmann der Tiroler Tourismus- und Freizeitwirtschaft auch Sprecher aller österreichischen Wirte. Damit vertreten Sie mehr als 60.000 Wirte. Wie läuft es in Wien – was ist das besondere an Ihrer neuen Funktion?

Alois Rainer: Ganz anders ist definitiv die mediale Präsenz, an die ich mich noch ein bisschen gewöhnen muss, aber dieses Interesse spiegelt auch die Bedeutung der Gastronomie in Österreich wider. Wir sind ein Land der Gastgeber und das auf allen Ebenen – und zwar von der Sterneküche bis hin zum Wirtshaus ums Eck. Ich darf somit eine wirklich sehr tolle Branche vertreten, die vielschichtiger nicht sein kann.