EM der Bärte in Salzburg: Wer trägt den schönsten?

Gezwirbelt oder gebürstet? Auftoupiert oder festgesprayt? Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hat den schönsten Bart im ganzen Land? Am 20. September fällt das haarige Urteil, wenn in Saalfelden Leogang (Salzburg) die Bart-Europameisterschaft über die Bühne geht und die stolze Manneszier bewertet wird.