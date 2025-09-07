EM der Bärte in Salzburg: Wer trägt den schönsten?

Eismacher gibt es sogar hoch oben auf der Alm
Gezwirbelt oder gebürstet? Auftoupiert oder festgesprayt? Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hat den schönsten Bart im ganzen Land? Am 20. September fällt das haarige Urteil, wenn in Saalfelden Leogang (Salzburg) die Bart-Europameisterschaft über die Bühne geht und die stolze Manneszier bewertet wird.
Es muss nicht immer Snowboarden sein, Freestyle kann man auch am Kinn tragen. Bartträger Norbert Topf (siehe oben) aus Lilienfeld beweist es. Er ist mehrfacher Weltmeister in der Disziplin Kinnbart-Freestyle.
