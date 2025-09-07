Frecher Dieb schlich sich tagsüber in ein Haus

Im Obergeschoß eines Zweifamilienhauses in St. Veit spielte sich am Sonntag gegen 11.05 Uhr Unheimliches ab. Ein bislang unbekannter Mann betrat das Gebäude und ging gleich in das derzeit unbewohnte Obergeschoß. „In der Küche hatte die 54-jährige Tochter der Eigentümerin Schmuck in mehreren Schachteln für eine genaue Auflistung vorbereitet gehabt“, erklärt die Polizei.