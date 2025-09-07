Frecher Dieb schlich sich tagsüber in ein Haus

Als eine 54-Jährige am Sonntag gerade in einem Zweifamilienhaus in St. Veit (Kärnten) Schmuck für eine genaue Auflistung vorbereitete, betrat klammheimlich ein fremder Mann das Haus.
Im Obergeschoß eines Zweifamilienhauses in St. Veit spielte sich am Sonntag gegen 11.05 Uhr Unheimliches ab. Ein bislang unbekannter Mann betrat das Gebäude und ging gleich in das derzeit unbewohnte Obergeschoß. „In der Küche hatte die 54-jährige Tochter der Eigentümerin Schmuck in mehreren Schachteln für eine genaue Auflistung vorbereitet gehabt“, erklärt die Polizei.
Plötzlich merkte die 54-Jährige, dass sich jemand mit ihr im Obergeschoss befand. „Sie konnte den Unbekannten hinter der Schlafzimmertür antreffen“, so die Polizei. „Nach kurzer Ansprache verließ der Mann fluchtartig das Wohnhaus in unbekannte Richtung.“ Dann fiel der Frau auf, dass diverse Schmuckstücke fehlten – insgesamt im Wert von mehreren Tausend Euro.
Polizei St. Veit
Die St. Veiter Polizei fahndet nun nach dem Täter. Seine Beschreibung: „Männlich, dunkelhäutig, circa 170 cm groß, sehr schlank, schütteres, dunkles Haar, kein Bart, bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem langärmligen mittelgrauen Pullover.“
