Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schmuck gestohlen

Frecher Dieb schlich sich tagsüber in ein Haus

Kärnten
07.09.2025 19:14
Die Polizei wurde von der Tochter der Eigentümerin gerufen (Symbolbild).
Die Polizei wurde von der Tochter der Eigentümerin gerufen (Symbolbild).(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Als eine 54-Jährige am Sonntag gerade in einem Zweifamilienhaus in St. Veit (Kärnten) Schmuck für eine genaue Auflistung vorbereitete, betrat klammheimlich ein fremder Mann das Haus. 

0 Kommentare

Im Obergeschoß eines Zweifamilienhauses in St. Veit spielte sich am Sonntag gegen 11.05 Uhr Unheimliches ab. Ein bislang unbekannter Mann betrat das Gebäude und ging gleich in das derzeit unbewohnte Obergeschoß. „In der Küche hatte die 54-jährige Tochter der Eigentümerin Schmuck in mehreren Schachteln für eine genaue Auflistung vorbereitet gehabt“, erklärt die Polizei.

Plötzlich merkte die 54-Jährige, dass sich jemand mit ihr im Obergeschoss befand. „Sie konnte den Unbekannten hinter der Schlafzimmertür antreffen“, so die Polizei. „Nach kurzer Ansprache verließ der Mann fluchtartig das Wohnhaus in unbekannte Richtung.“ Dann fiel der Frau auf, dass diverse Schmuckstücke fehlten – insgesamt im Wert von mehreren Tausend Euro.

Zitat Icon

Sie konnte den Unbekannten hinter der Schlafzimmertür antreffen. Nach kurzer Ansprache verließ der Mann fluchtartig das Wohnhaus in unbekannte Richtung.

Polizei St. Veit

Die St. Veiter Polizei fahndet nun nach dem Täter. Seine Beschreibung: „Männlich, dunkelhäutig, circa 170 cm groß, sehr schlank, schütteres, dunkles Haar, kein Bart, bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem langärmligen mittelgrauen Pullover.“

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

LIVE
Weltweites Spektakel
Mondfinsternis: Wolken in Wien als Spielverderber
Am Samstagabend ist in Süddeutschland das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Drei ...
Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – drei Verletzte
Elch „Emil“ soll die niederösterreichische Landeshauptstadt verlassen haben. Die Westbahnstrecke ...
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Am Sonntag, 7. September, steht mit der totalen Mondfinsternis ein eher seltenes ...
Kaltfront abgezogen
So wird das Wetter bei der Mondfinsternis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny verlässt den Küniglberg
143.780 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Wetter
Warnstufe Rot in vier Bundesländern ausgerufen
140.123 mal gelesen
Vorsicht in den kommenden Stunden: Aus Westen ziehen Schauer und Gewitter über Teile ...
Niederösterreich
Elch „Emil“ spaziert der „Krone“ vor die Linse
125.655 mal gelesen
Tagelang war „Emil“ nicht gesichtet worden, am Donnerstag gleich mehrmals – unter anderem von ...
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1465 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1366 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin kann nach Kiew kommen“
1142 mal kommentiert
Der Kreml sieht den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht mehr als legitimen ...
Mehr Kärnten
neuebühnevillach
Spielplan: Kaleidoskop menschlicher Erfahrungen
Schmuck gestohlen
Frecher Dieb schlich sich tagsüber in ein Haus
Krone Plus Logo
Foodbloggerin erklärt:
Auch mit kleinem Börserl zur gesunden Schuljause
Vor einem Tunnel
Pkw brannte auf A2 Südautobahn vollständig aus
Ereignis beginnt bald
Wir suchen Ihre besten Mondfinsternis-Fotos!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf