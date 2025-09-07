Auch mit kleinem Börserl zur gesunden Schuljause

Wenn an Kärntens Schulen die Pausenglocke klingelt, knurren bei den Schülern meistens schon die Mägen. Doch ein Blick in die Jausenboxen zeigt oftmals ein verheerendes Bild. Während einige eine gesunde und nahrhafte Jause von den Eltern mitbekommen, können sich andere über jede Menge Zucker und Süßigkeiten freuen. Doch das hat gravierende Auswirkungen auf die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit der Kleinen.