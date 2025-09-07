Auch mit kleinem Börserl zur gesunden Schuljause

Illegale Waffen sind nun auch rückverfolgbar
Gefahr im „Griff“
Eine gesunde und gute Ernährung ist für Kinder und Jugendliche unerlässlich. Pünktlich zum Schulbeginn in den sechs noch ausständigen Bundesländern schaute sich die „Kärntner Krone“ an, wie einfach und kostengünstig eine Schuljause für den Nachwuchs hergestellt werden kann.
Wenn an Kärntens Schulen die Pausenglocke klingelt, knurren bei den Schülern meistens schon die Mägen. Doch ein Blick in die Jausenboxen zeigt oftmals ein verheerendes Bild. Während einige eine gesunde und nahrhafte Jause von den Eltern mitbekommen, können sich andere über jede Menge Zucker und Süßigkeiten freuen. Doch das hat gravierende Auswirkungen auf die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit der Kleinen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.