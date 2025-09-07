„Habe nicht gedacht, dass so etwas möglich ist“

Aller guten Dinge sind – vier! Die Redewendung muss für Valentina Höll etwas abgeändert werden. Die Saalbacherin war bei der Weltmeisterschaft im Mountainbike-Downhill in Champery in der Schweiz einmal mehr eine Klasse für sich und holte sich die Goldmedaille. Gefasst hatte sie ihren Erfolg nach der Zielankunft nicht.