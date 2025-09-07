Vorteilswelt
4. WM-Titel in Serie

„Habe nicht gedacht, dass so etwas möglich ist“

Salzburg
07.09.2025 18:50
Valentina Höll war bei der Downhill-WM einmal mehr eine Klasse für sich.
Valentina Höll war bei der Downhill-WM einmal mehr eine Klasse für sich.(Bild: EPA/MAXIME SCHMID)

Downhill-Weltmeisterschaften und Valentina Höll – das passt! Die Saalbacherin holte sich im schweizerischen Champery zum vierten Mal in Serie die Goldmedaille und staunte danach über sich selbst. 

Aller guten Dinge sind – vier! Die Redewendung muss für Valentina Höll etwas abgeändert werden. Die Saalbacherin war bei der Weltmeisterschaft im Mountainbike-Downhill in Champery in der Schweiz einmal mehr eine Klasse für sich und holte sich die Goldmedaille. Gefasst hatte sie ihren Erfolg nach der Zielankunft nicht.

