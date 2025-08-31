Rudi, der letzte Vorarlberger

Vor vier Tagen ist der Rudi gestorben. Eine Nachbarin hat es mir erzählt. Unrunde einundachtzig Jahre ist er alt geworden. „Wenn ich den Löffel abgebe, wird es keine Todesanzeige geben.“ Das hat er mir immer gesagt. „Ich bin doch nicht blöd und lass die Zeitung noch Geld an meinem Tod verdienen.“ Hat er wörtlich gesagt. Also wusste ich auch nicht, dass er über den Jordan gegangen ist. Beerdigt wurde er nicht auf unserem Dorffriedhof. Das hätte ich mitbekommen. Nehme an, er hat sich stillschweigend einäschern und in alle Winde zerstreuen lassen. Mit der Kirche war er nämlich schon lange fertig. Hat er mir auch oft erzählt.