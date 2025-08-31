Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Schneiders Brille“

Rudi, der letzte Vorarlberger

Vorarlberg
31.08.2025 12:30
Einmal ging es für Rudi nach Italien, doch schon am Brenner litt er unter Heimweh, weiß Autor ...
Einmal ging es für Rudi nach Italien, doch schon am Brenner litt er unter Heimweh, weiß Autor Robert Schneider.(Bild: Birbaumer Christof)

„Krone“-Kolumnist Robert Schneider erzählt die Geschichte eines Dorfbewohners namens Rudi, der sich ganz still aus der dörflichen Gemeinschaft zurückgezogen hat und dabei einige Fragen offenließ.  

0 Kommentare

Vor vier Tagen ist der Rudi gestorben. Eine Nachbarin hat es mir erzählt. Unrunde einundachtzig Jahre ist er alt geworden. „Wenn ich den Löffel abgebe, wird es keine Todesanzeige geben.“ Das hat er mir immer gesagt. „Ich bin doch nicht blöd und lass die Zeitung noch Geld an meinem Tod verdienen.“ Hat er wörtlich gesagt. Also wusste ich auch nicht, dass er über den Jordan gegangen ist. Beerdigt wurde er nicht auf unserem Dorffriedhof. Das hätte ich mitbekommen. Nehme an, er hat sich stillschweigend einäschern und in alle Winde zerstreuen lassen. Mit der Kirche war er nämlich schon lange fertig. Hat er mir auch oft erzählt.

  Der Rudi war ein alleinstehender Herr, der sein Leben lang gearbeitet hat. Er war Maurer gewesen und hat vielen Bekannten am Wochenende irgendwelche Gartenmauern oder andere Gewerke hochgezogen. Schwarz natürlich. Dafür samstags bis tief in die Nacht. Was er mit dem ganzen Geld gemacht hat, weiß keiner. Jedenfalls hat er es nicht für sich ausgegeben. Er wohnte in einem baufälligen Haus, wo man ihn nie eine Mauer ausbessern sah.

  Einmal in seinem Leben hat er eine Busreise gemacht. Nach Mailand. Aber schon auf dem Brenner habe ihn das Heimweh so gepackt, dass er gar keinen Appetit mehr gehabt habe. Es hieß, er sei zu geizig gewesen, den „Welschen“ sein sauer verdientes Geld in den Rachen zu werfen.

Lesen Sie auch:
ORF-General Roland Weißmann hat es nicht leicht: Probleme über Probleme, er ist vor allem als ...
„Schneiders Brille“
Der arme ORF und sein Feuerwehrmann
23.08.2025
„Schneiders Brille“
Das Verschwinden eines Schriftstellers
16.08.2025
„Schneiders Brille“
Arbeiten bis siebzig?
09.08.2025

Eine Beschäftigung machte ihm Freude im Leben. Immer am Jahresende besuchte er seine Bank und ließ sich das Ersparte auf Heller und Pfennig (heute würde man Cent sagen) herausrechnen. Da ging dann ein Strahlen über sein Gesicht. Niemand weiß, wer sein Erbe antreten wird. Die Kirche ist es sicherlich nicht.

Porträt von Robert Schneider
Robert Schneider
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
11° / 21°
Symbol wolkenlos
Bludenz
11° / 25°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
11° / 24°
Symbol wolkenlos
Feldkirch
12° / 24°
Symbol wolkenlos

krone.tv

In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Erst zwei Wochen Gefängnis – jetzt ab nach Chile
150.051 mal gelesen
Krone Plus Logo
Magdalena Egger fliegt mit dem ÖSV-Team am kommenden Montag für fast einen Monat nach Chile.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
149.256 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
146.702 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
4446 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1732 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1417 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Mehr Vorarlberg
2. Fußball-Liga
Last-Minute-Wahnsinn! Schlusslicht verspielt 2:0
„Schneiders Brille“
Rudi, der letzte Vorarlberger
Helikoptereinsatz
Motorradfahrer am Weg aufs Furkajoch gestürzt
Ach, übrigens...
Innovativ oder irrelevant?
Krone Plus Logo
Erich Scheiblauer:
„Bin in Bari mit einem Ferrari im Schnee gefahren“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf