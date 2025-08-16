Das Verschwinden eines Schriftstellers

Er stand stets im Schatten der „Wiener Gruppe“ um H. C. Artmann oder Gerhard Rühm. Über Friederike Mayröcker, mit der er befreundet war, drehte er ein viel beachtetes TV-Feature. Er begriff sich als multimedialer Künstler, schrieb Hörspiele, schuf Gemeinschaftsprojekte mit bildenden Künstlern und Fotografen. Die Synthese von Text, Vortrag und durchdachter Dramaturgie war ein wichtiger Bestandteil seiner öffentlichen Auftritte. Wer diesen kargen, sprachverspielten und manchmal etwas chaotischen Schriftsteller jemals lesen gesehen hat, dem ist er wohl in starker Erinnerung geblieben. Seine Darbietungen hat er oft mit seiner Maultrommel begleitet.