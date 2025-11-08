Sturms Juwel: Die Tor-Hoffnung stirbt zuletzt

Nach dem Schlagerspiel in der Europa League gegen Nottingham Forest ist für Sturm vor dem Schlager in der Bundesliga gegen Salzburg am Sonntag (17). Beide Klubs blieben im Europacup unbesiegt – es geht um die Tabellenführung in Österreich, es ist also angerichtet. Im Fokus bei den Grazern zuletzt in der Liga: Die Premiere von Stürmer Axel Kayombo.
Sturm gegen Salzburg – in der Vergangenheit oftmals eine Sache für die Angriffsreihen der Grazer, sich in die Notizzettel der Beobachter zu schießen. Sturm-Fans erinnern sich an einen Auftritt eines gewissen Rasmus Höjlund, der mit einem Traumtor bei seinem Doppelpack gegen die Bullen im Sommer 2022 ein wichtiges Statement für seinen Transfer in die Serie A (Atalanta) setzte. Oder ein Mika Biereth, der beim glorreichen 5:0-Heimsieg im Oktober 2024 gleich dreimal netzte – im Winter drauf war er schon in Monaco.
