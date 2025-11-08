Sturms Juwel: Die Tor-Hoffnung stirbt zuletzt

Sturm gegen Salzburg – in der Vergangenheit oftmals eine Sache für die Angriffsreihen der Grazer, sich in die Notizzettel der Beobachter zu schießen. Sturm-Fans erinnern sich an einen Auftritt eines gewissen Rasmus Höjlund, der mit einem Traumtor bei seinem Doppelpack gegen die Bullen im Sommer 2022 ein wichtiges Statement für seinen Transfer in die Serie A (Atalanta) setzte. Oder ein Mika Biereth, der beim glorreichen 5:0-Heimsieg im Oktober 2024 gleich dreimal netzte – im Winter drauf war er schon in Monaco.