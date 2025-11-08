Vorteilswelt
Entsetzen in der WKO

„Desaster“ – jetzt gerät Mahrer intern unter Druck

Innenpolitik
08.11.2025 20:40
Der Wirtschaftskammer-Boss hat viele Funktionäre verärgert.
Der Wirtschaftskammer-Boss hat viele Funktionäre verärgert.(Bild: Imre Antal)

Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer weht ein eisiger Wind entgegen. Sein dilettantisches Vorgehen in der Gehaltsdebatte sorgt in den Länderkammern für Entsetzen. „Das ist einziges Desaster, ein großer Fehler und es hat viel Vertrauen gekostet“, sagt die Tiroler Wirtschaftskammer-Präsidentin Barbara Thaler im Gespräch mit der „Krone“.

0 Kommentare

Mit den Zahlen selbst (4,2 Prozent) hat Thaler kein Problem. „Aber wie sie kommuniziert wurden, hätte man so nicht machen sollen. Denn es hat nicht nur den Mitarbeitern, sondern auch den Funktionären geschadet.“ „Ich bin wirklich persönlich getroffen und erschüttert“, so Thaler.

Persönlich „erschüttert und getroffen“ zeigt sich Barbara Thaler.
Persönlich „erschüttert und getroffen“ zeigt sich Barbara Thaler.(Bild: Birbaumer Christof)

Auf die Frage, ob Mahrer als Präsident noch tragbar ist, antwortet Tahler nicht, nur so viel: „Mir geht es in erster Linie darum, die Organisation wieder nach vorne zu bringen und den Reputationsschaden zu beseitigen und dafür wird es viel harte Arbeit brauchen.“ Man werde jetzt die Fehler „in ganz intensiven Gesprächen aufarbeiten“. „Es ist absolut wichtig, das zu tun, alles auf den Tisch und neu durchstarten. Das braucht auch die Reputation der Organisation.“

Zitat Icon

Mir ist das Wort „durchschnittlich“ abhandengekommen.

Harald Mahrer

Ähnlich die Oberösterreicherin Doris Hummer in den „Oberösterreichischen Nachrichten“: „Ich bin persönlich erschüttert. Das habe ich in meiner Zeit bei der Wirtschaftskammer noch nicht erlebt. Das war eine dilettantische Kommunikation.“

Mahrer musste bei krone.tv mit der ganzen Wahrheit herausrücken.
Mahrer musste bei krone.tv mit der ganzen Wahrheit herausrücken.(Bild: krone.tv)

Mahrer selbst räumt Fehler in der Kommunikation ein, sieht aber keinen Grund für einen Rücktritt. „Ich habe mir die Kritik angehört und in den letzten Tagen zugehört. Und muss ich sagen: Wir haben Fehler gemacht.“ Den mehrfach geäußerten Vorwurf der „Mogelpackung“ wies Mahrer zurück. Es sei „keine Absicht gewesen“, betonte er. Im ORF-Radio bezifferte er sein gesamtes Einkommen mit 28.500 Euro, zwölf Mal im Jahr.

Lesen Sie auch:
NÖ-Präsident Wolfgang Ecker (li) und der Wiener Chef Walter Ruck (rechts) verdienen je über ...
Funktionärsparadies
WKO-Boss Mahrer & Co. vergoldeten sich die Bezüge
07.11.2025

Mahrer hatte nach heftiger Kritik an den vergleichsweise üppigen Gehaltsanpassungen in der Wirtschaftskammer zunächst eine Halbierung des Anpassungsfaktors von 4,2 auf 2,1 Prozent verkündet und gemeint, dass er „ein Machtwort“ gesprochen habe.

Lesen Sie auch:
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
„Krone“-Kommentar
Mahrers „Fehler“:  Alles falsch gemacht
08.11.2025

Bald stellte sich jedoch heraus, dass nicht nur die Gehälter, sondern die Wahrheit halbiert wurde. Für die Mitarbeiter gibt es nur im ersten Halbjahr gar keine Erhöhung und im zweiten die vollen 4,2 Prozent. Damit liegt der Ausgangswert für das Jahr 2026 bei 4,2 Prozent.

Porträt von Petja Mladenova
Petja Mladenova
