„Desaster“ – jetzt gerät Mahrer intern unter Druck

Auf die Frage, ob Mahrer als Präsident noch tragbar ist, antwortet Tahler nicht, nur so viel: „Mir geht es in erster Linie darum, die Organisation wieder nach vorne zu bringen und den Reputationsschaden zu beseitigen und dafür wird es viel harte Arbeit brauchen.“ Man werde jetzt die Fehler „in ganz intensiven Gesprächen aufarbeiten“. „Es ist absolut wichtig, das zu tun, alles auf den Tisch und neu durchstarten. Das braucht auch die Reputation der Organisation.“