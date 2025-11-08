Vorteilswelt
Serie A

AC Milan erreicht bei Parma nur ein 2:2!

Fußball International
08.11.2025 22:59
Frust pur bei Rafael Leao und Co.
Frust pur bei Rafael Leao und Co.(Bild: AFP/PIERO CRUCIATTI)

AC Milan hat am Samstag in der italienischen Serie A einen Sieg verpasst!

0 Kommentare

Die „Rossoneri“ erreichten auswärts gegen Parma nur ein 2:2 und könnten mit nun 22 Punkten am Sonntag von Napoli (22), Inter Mailand (21) und AS Roma (21) überholt werden.

Der Fünfte Juventus (19) kam im Turiner Derby vor Heimpublikum nicht über ein torloses Unentschieden hinaus.

Valentino Lazaro spielte bei Torino durch.

