Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

LEHRE BEI VOESTALPINE

Von Formeln zur Fertigung

Niederösterreich
09.11.2025 00:04
Bezahlte Anzeige

Allan absolviert seine Ausbildung zum Metall- und Maschinenbautechniker im Weichenwerk Wörth der voestalpine und ÖBB – und kombiniert sie mit der Matura.

Im dritten Lehrjahr hat er bereits viel Know-how gesammelt und freut sich, dass seine Arbeit künftig bei der Herstellung von Hochleistungs-Weichen für den Bahnverkehr eine zentrale Rolle spielt. Durch einen Freund kam Allan auf die Idee, bei der Weichenwerk Wörth GmbH in St. Pölten im Bereich Metall- und Maschinenbautechnik zu schnuppern. Die Aufgaben haben ihn sofort begeistert: „Am liebsten arbeite ich mit der Drehbank, aber auch das Programmieren liegt mir – Mathematik war schon immer eines meiner Lieblingsfächer.“ Ein Vorteil, da es in seinem Beruf um den Bau von ganzen Anlagen geht. Die Ausbildung beginnt mit Grundlagen wie Feilen und Fräsen. Ab dem zweiten Lehrjahr durchlaufen die Lehrlinge verschiedene Abteilungen und können sich nach der Lehrabschlussprüfung für einen Bereich entscheiden. Dank eines hilfsbereiten Teams und Freundschaften unter den Lehrlingen startet Allan täglich ab 6 Uhr motiviert in den Arbeitstag. Freitags steht Schule auf dem Programm – aktuell mit Fokus auf die Mathematik-Matura. „Nächstes Jahr würde ich gerne über die Firma ins Ausland gehen.“ Auch das ist während seiner Lehre möglich.

Zitat Icon

„Meine #FavoriteMoments sind die, in denen wir in der Firma motiviert werden, etwas Neues auszuprobieren. Uns wird viel zugetraut.“

Allan, 20 Jahre, Maschinenbautechnik-Lehrling

Maschinenbautechnik-Lehrling Allan möchte auch später gern an der CNC-Fräsmaschine arbeiten.
Maschinenbautechnik-Lehrling Allan möchte auch später gern an der CNC-Fräsmaschine arbeiten.(Bild: voestalpine)

Lehre bei der voestalpine 

An den niederösterreichischen voestalpine-Standorten werden derzeit etwa 140 Nachwuchsfachkräfte ausgebildet. Rund 15 Lehrberufe stehen zur Auswahl. Alle Infos auf www.voestalpine.com/lehre.

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Niederösterreich

krone.tv

Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
123.000 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
116.441 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Kärnten
Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar
104.071 mal gelesen
Krone Plus Logo
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf