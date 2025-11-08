Jetzt Tester für Car-Sharing-Projekt werden

Im Leitprojekt „FReD im Dorf – das Nachbarschaftsauto“ wird ein E-Auto angeschafft, das im Sinne des Car-Sharings, also eines geteilten Autos, für mehrere Personen zugänglich ist. Gedacht ist das für Familien, bei denen es aktuell Zweit- oder Drittautos gibt, die man einsparen könnte.