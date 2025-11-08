EU will mit Wucht gegen Putins Lügen vorgehen

Auch China ordentlich am Zündeln

Nicht nur Russland setzt auf eine derartige Unterwanderung unserer freien Welt. Auch China stellt eine Bedrohung durch Desinformation dar. Das Land soll dabei auf private PR-Firmen und Influencer setzen, „um Inhalte zu erstellen, zu verstärken und zu waschen, die mit Chinas politischen Interessen weltweit übereinstimmen“, führt der diplomatische Dienst der EU aus. Im Jahr 2024 hatten Forscher des Citizen Lab 123 aus der Volksrepublik betriebene Websites entdeckt, die sich als Nachrichtenseiten ausgaben. Allerdings wurden dort Peking-freundliche Falschinformationen in Umlauf gebracht, die sich in 30 Ländern in Europa, Asien und Lateinamerika verbreiteten.