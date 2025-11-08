Österreich überrascht mit 5:2 gegen Deutschland!

Österreichs Eishockey-Nationalteam hat beim Deutschland Cup gegen den Gastgeber eine veritable Überraschung geschafft! Die ÖEHV-Auswahl zeigte beim 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) in Landshut am Samstag eine überzeugende Vorstellung.
Vinzenz Rohrer (15./SH, 52.), Paul Huber (32.), Leon Wallner (41.) und Dominic Zwerger (55.) trafen für Österreich. Deutschland glich zwischenzeitlich zum 1:1 aus, das 2:5 war Resultatkosmetik. Letzter Gegner beim Turnier ist am Sonntag mit Lettland ein weiterer Olympia-Starter. „Vor ausverkauftem Stadion in Deutschland Deutschland zu schlagen, fühlt sich schon gut an, das muss ich zugeben“, sagte ein „sehr zufriedener“ Teamchef Roger Bader.
Zwei Tage nach dem 2:6 gegen die Slowakei fand Österreich vor mit 4200 Zuschauern voller Kulisse von Beginn an ins Spiel. Das Team von Roger Bader präsentierte sich gut formiert. Rohrer fuhr mitten im deutschen Powerplay einen Konter und verwertete erfolgreich. Die Linie mit dem Schweiz-Legionär, dem Grazer Huber und Wallner von den Vienna Capitals sollte noch mehrmals auf sich aufmerksam machen.
Österreich kompakt und effizient
Deutschland gelang es nur mühsam, Chancen herauszuspielen. Eine Einzelaktion von Moritz Müller, der das von Atte Tolvanen gehütete Gehäuse umkurvte und den Goalie bezwang, bescherte den Hausherren aber das 1:1 (30.). Österreich gelang sofort die Antwort. Beim Treffer von Huber leistete Wallner die Vorarbeit. Tolvanen zeigte sich noch bei einem Konter der Deutschen im österreichischen Powerplay auf dem Posten.
Das Schlussdrittel startete ideal. Rohrer legte zurück auf Wallner, der nach 49 Sekunden Spielzeit verwertete. Der später als Spieler des Abends ausgezeichnete Rohrer fälschte die Scheibe noch zum 4:1 ab, ehe Zwerger in seinem 100. Länderspiel nach einem Puck-Gewinn von Peter Schneider abschloss. Deutschland traf im Finish noch durch Philipp Preto (59.). Rohrer und Wallner verbuchten am Ende je drei Scorer-Punkte.
Rohrer: „Schon ein bisschen speziell“
„Schon cool gegen Deutschland, bei so einer Stimmung. Das ist schon ein bisschen speziell. Dass wir gewonnen haben, ist sehr schön“, meinte Rohrer. Bader strich die Balance, das geradlinige Spiel und die Körperlichkeit hervor. All das habe man sich für die Partie vorgenommen, so der Schweizer. „Ich denke, der Sieg ist auch in dieser Höhe verdient. Wir haben ein richtig gutes Spiel gezeigt“, so Bader. „Man sieht bei einem solchen Turnier auch die generelle Entwicklung, die wir in den letzten vier, fünf Jahren gemacht haben. Es ist kein Zufall, dass wir gut spielen.“
Am Sonntag ist für die Österreicher gegen Lettland sogar noch der Turnier-Sieg möglich. Die Balten kassierten beim Saisoneröffnungsturnier bisher zwei Niederlagen.
