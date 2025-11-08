Österreich überrascht mit 5:2 gegen Deutschland!

Rohrer: „Schon ein bisschen speziell“

„Schon cool gegen Deutschland, bei so einer Stimmung. Das ist schon ein bisschen speziell. Dass wir gewonnen haben, ist sehr schön“, meinte Rohrer. Bader strich die Balance, das geradlinige Spiel und die Körperlichkeit hervor. All das habe man sich für die Partie vorgenommen, so der Schweizer. „Ich denke, der Sieg ist auch in dieser Höhe verdient. Wir haben ein richtig gutes Spiel gezeigt“, so Bader. „Man sieht bei einem solchen Turnier auch die generelle Entwicklung, die wir in den letzten vier, fünf Jahren gemacht haben. Es ist kein Zufall, dass wir gut spielen.“