Dieses Festspiel-Projekt wird jetzt zum Spar-Ziel

Bei allen Budget-Gesprächen ist es derzeit das Gleiche. Überall sind die Finanz-Verantwortlichen auf der Suche nach Einsparmöglichkeiten. Am Montag, beim Budgetsenat der Stadt Salzburg, wird es ebenso sein. Ein Projekt, das sowohl Stadt als auch Land und den Bund in Wien betrifft, ist die Sanierung der Festspielhäuser um 480 Millionen Euro.