Sinner vor nächstem Sprung in die Geschichtsbücher

Das Tennisjahr könnte in einem Krimi beim Kampf um die Nummer eins enden. Carlos Alcaraz hat vor den ATP Finals zwar 1050 Punkte Vorsprung auf Jannik Sinner, doch der Italiener war zuletzt kaum zu schlagen. Sollte er den Spanier noch abfangen, würde er für ein Novum sorgen.
Bei den Erste Bank Open in Wien hatte Jannik Sinner noch abgewiegelt: „Dass ich dieses Jahr noch als Nummer eins beende, ist sehr unwahrscheinlich. Daran denke ich gar nicht.“ Vor den abschließenden ATP Finals sieht dies plötzlich anders aus. Die überraschende Erst-Runden-Niederlage von Carlos Alcaraz beim Masters in Paris hat dem Italiener eine Tür geöffnet.
