Sinner vor nächstem Sprung in die Geschichtsbücher

Bei den Erste Bank Open in Wien hatte Jannik Sinner noch abgewiegelt: „Dass ich dieses Jahr noch als Nummer eins beende, ist sehr unwahrscheinlich. Daran denke ich gar nicht.“ Vor den abschließenden ATP Finals sieht dies plötzlich anders aus. Die überraschende Erst-Runden-Niederlage von Carlos Alcaraz beim Masters in Paris hat dem Italiener eine Tür geöffnet.