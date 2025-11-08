„Loch im Kopf!“ Kärntner-Liga-Kicker im Spital

Doppelt bitterer Nachmittag für ATUS Ferlach! In der Kärntner Liga fing man sich daheim gegen SAK eine 1:6-Pleite, dabei verletzte sich ein Spieler der Rosentaler schwer. Die Klagenfurter verzeichnen einen Abgang und haben einen Ex-Profi im Auge.
Doppelt schmerzhafter Nachmittag für ATUS Ferlach! In der Kärntner Liga unterlag man SAK daheim klar mit 1:6. Dabei mussten zwei Kicker der Rosentaler ins Krankenhaus. Marjan Ogris-Martic brach sich zwei Finger, düste nach der Partie zur Behandlung.
