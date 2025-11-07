Live-Gaming-Theater mit Showdown im einsamen Wald

Die Welt braucht keine müden Helden

Gemeinsam entwerfen Susanna Flock und Robin Klengel sowie Jacob Banigan, Lorenz Kabas, Johanna Hierzegger und Moke Rudolf-Klengel auf dem Computer eine neue Bühnenform. Der Protagonist in ihrem Spiel ist kein jugendlicher Held mit unbegrenzter Energie, sondern ein sich nach Einsamkeit und Ruhe sehnender Mensch, der genug von seinem „bad“ Screen (der dem Job und alltäglichen Verpflichtungen vorbehalten ist) hat und ein paar Stunden am „good“ Screen (der steht fürs Vergnügen) entspannen will. Eines gleich vorweg: Das geht schief! Denn ein passiver und motivationsloser Held ist als Vorbild in unserer von Kapitalismus und Leistung geprägter Welt nicht erwünscht.