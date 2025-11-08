Obonya: „Wir erzählen unsere eigene Geschichte“

Die Region „Galizien“, die einst Gebiete in der Ukraine und in Polen überspannte, wurde nach dem Zerfall der Monarchie 1918 aufgelöst. Hat sie dennoch eine Bedeutung?

Die Erinnerung an „Galizien“ ist durch Habsburger-Nostalgie und allerlei aus den Heimatfilmjahren der 1950er und 1960er verklebt. Aber die Realität der Menschen damals zu sehen ist eine gute und wichtige Erinnerung für uns heute.