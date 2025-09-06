ÖTV-Duo sichert sich Titel beim Tulln-Challenger

Im ersten Satz lagen die beiden Österreicher bereits 5:2 in Front und fanden in Summe sechs Satzbälle vor, die sie allerdings allesamt nicht verwerten konnten. Und so kam es, wie es kommen musste: Die Ukrainer machten nicht weniger als fünf Games in Serie und holten sich Satz eins noch mit 7:5. Auch im zweiten Durchgang lagen Schwärzler/Oberleitner mit 5:2 in Front, diesmal blieben die beiden, die beim ATP250-Turnier erst im Finale gescheitert waren, allerdings cool und spielten den Satz mit 6:3 nach Hause.