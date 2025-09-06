ÖTV-Duo sichert sich Titel beim Tulln-Challenger

Jubel bei Neil Oberleitner und Joel Schwärzler! Das rot-weiß-rote Duo sicherte sich beim ATP-100-Challenger in Tulln mit einem 5:7, 6:3, 10:7-Erfolg über die Ukrainer Oleg Prihodko und Valery Sachko den Titel im Doppel.
Im ersten Satz lagen die beiden Österreicher bereits 5:2 in Front und fanden in Summe sechs Satzbälle vor, die sie allerdings allesamt nicht verwerten konnten. Und so kam es, wie es kommen musste: Die Ukrainer machten nicht weniger als fünf Games in Serie und holten sich Satz eins noch mit 7:5. Auch im zweiten Durchgang lagen Schwärzler/Oberleitner mit 5:2 in Front, diesmal blieben die beiden, die beim ATP250-Turnier erst im Finale gescheitert waren, allerdings cool und spielten den Satz mit 6:3 nach Hause.
Im Match-Tiebreak gingen Prihodko/Sachko mit 3:1 in Führung, konnten diese Führung aber nicht ausbauen. Beim Stand von 6:6 gelang dem rot-weiß-roten Doppel dann drei Punkte in Serie und 1:20 Stunde verwerten Neil Oberleitner und Joel Schwärzler ihren zweiten Matchball zum 5:7, 6:3, 10:7-Erfolg, womit sie sich den Titel beim NÖ Open powered by EVN sicherten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.