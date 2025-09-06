Argentinier bremst Schwärzlers Tulln-Erfolgslauf

Trungelliti spielt seine Routine aus

Gegen den Weltranglisten-183. kassierte Schwärzler ein frühes Break zum 1:2. Die Chance aufs Rebreak ließ der Youngster einmal beim Stand von 2:3 und einmal bei 4:5 aus und so verwertete der 35-Jährige schließlich seine erste Möglichkeit, um Satz eins mit 6:4 für sich zu entscheiden. Durchgang zwei startete dann mit einem fast 20-minütigem „Monstergame“ in dem Joel sieben Breakbälle abwehren konnte, ehe der Argentinier mit seiner achten Chance 1:0 in Front ging. Nachdem Trungelliti ein weiteres Break zum 4:1 gelungen war, konnte Schwärzler zwar nochmals auf 3:4 verkürzen. Nach 1:39 Stunden Spielzeit verwertet sein Gegner dann allerdings seinen vierten Matchball zum 6:4, 6:3-Sieg.