Betrunkener schleifte Polizisten meterweit mit

Am Donnerstag spielten sich in Dornbirn wilde Szenen ab: Gegen 17.10 Uhr wurde die Polizei wegen eines angeblich alkoholisierten Autofahrers zu einem Parkplatz im Bereich des Dornbirner Messegeländes gerufen. Beim Eintreffen sahen die Beamten der Stadtpolizei Dornbirn, wie der besagte Autofahrer beim Rückwärtsfahren ein geparktes Fahrzeug touchierte und dieses beschädigte.