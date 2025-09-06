Hohe Förderung, leere Kasse: „Wo ist das Geld?“

Unbezahlte Künstlergagen, der Gerichtsvollzieher klopft an die Tür, jetzt wird der Wiener Stadtrechnungshof den Kulturverein Simmering durchleuchten. Er hat viele hunderttausend Euro an Steuergeld erhalten, aber seine Kasse ist angeblich leer. Wo ist das Geld gelandet? Eine Spurensuche.
Konzerte, Ritterfeste, Kino im Schlosshof, Tanzabende: Der Kulturverein Simmering bespielt das Schloss exklusiv mit Veranstaltungen. Das Schloss gehört der Stadt Wien. Der Verein zahlt eine geringe Pacht. Im Gegenzug erhielt er in den vergangenen Jahren viele hunderttausend Euro von der öffentlichen Hand. Allein eine Teststraße in der Covid-Zeit spülte mehr als 370.000 Euro herein. Dazu kommen jährliche Kultursubventionen in fünfstelliger Höhe sowie die Einnahmen aus erfolgreichen Events.
