Hohe Förderung, leere Kasse: „Wo ist das Geld?“

Konzerte, Ritterfeste, Kino im Schlosshof, Tanzabende: Der Kulturverein Simmering bespielt das Schloss exklusiv mit Veranstaltungen. Das Schloss gehört der Stadt Wien. Der Verein zahlt eine geringe Pacht. Im Gegenzug erhielt er in den vergangenen Jahren viele hunderttausend Euro von der öffentlichen Hand. Allein eine Teststraße in der Covid-Zeit spülte mehr als 370.000 Euro herein. Dazu kommen jährliche Kultursubventionen in fünfstelliger Höhe sowie die Einnahmen aus erfolgreichen Events.