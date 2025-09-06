Vorteilswelt
Kulturverein Simmering

Hohe Förderung, leere Kasse: „Wo ist das Geld?“

Wien
06.09.2025 19:00
Das Simmeringer Renaissance-Schloss Neugebäude gehört der Stadt Wien, also der Allgemeinheit. ...
Das Simmeringer Renaissance-Schloss Neugebäude gehört der Stadt Wien, also der Allgemeinheit. Der Verein hat es gepachtet und darf es exklusiv bespielen.(Bild: Eva Manhart)

Unbezahlte Künstlergagen, der Gerichtsvollzieher klopft an die Tür, jetzt wird der Wiener Stadtrechnungshof den Kulturverein Simmering durchleuchten. Er hat viele hunderttausend Euro an Steuergeld erhalten, aber seine Kasse ist angeblich leer. Wo ist das Geld gelandet? Eine Spurensuche. 

0 Kommentare

Konzerte, Ritterfeste, Kino im Schlosshof, Tanzabende: Der Kulturverein Simmering bespielt das Schloss exklusiv mit Veranstaltungen. Das Schloss gehört der Stadt Wien. Der Verein zahlt eine geringe Pacht. Im Gegenzug erhielt er in den vergangenen Jahren viele hunderttausend Euro von der öffentlichen Hand. Allein eine Teststraße in der Covid-Zeit spülte mehr als 370.000 Euro herein. Dazu kommen jährliche Kultursubventionen in fünfstelliger Höhe sowie die Einnahmen aus erfolgreichen Events.

Porträt von Alexander Schönherr
Alexander Schönherr
Loading
Wien
Krone Plus Logo
Kulturverein Simmering
Hohe Förderung, leere Kasse: „Wo ist das Geld?“
Wollte Notruf wählen
Betrunkener Lenker fuhr Wiener Parksheriff nieder
Rangelei eskaliert
Messerattacke in Wiener City: 18-Jähriger verletzt
Bewusstlos am Boden
Beinahe zu Tode geprügelt – Männer in Wien gefasst
Polizei sucht Mann
Wien: Elf Monate altes Baby bei Teich abgelegt
