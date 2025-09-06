Einbrecher-Duo im Bregenzerwald geschnappt

Zu verdanken hat die Polizei ihren Fang unter anderem einem aufmerksamen Passanten. Der hatte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bemerkt, dass sich zwei Männer unerlaubt Zutritt zu einem Gastlokal in Au (Bregenzerwald) verschafft und auf die Suche nach Bargeld und Wertgegenständen gemacht hatten.
Gegen 1.15 Uhr beobachtete der Zeuge dann, dass einer der Täter das Lokal verließ. Der Langfinger, auf frischer Tat ertappt, ergriff die Flucht. Seinen Komplizen fanden die alarmierten Beamten der Polizeiinspektion Au noch am Tatort. Er wurde festgenommen.
Hund und Drohne im Einsatz
Etwas schwieriger gestaltete sich die Suche nach dem Flüchtigen. Mehrere Polizeistreifen, unterstützt von einer Diensthundestreife, durchkämmten die Gegend um das Gastlokal. Auch eine Drohne wurde eingesetzt. Gegen 5,15 Uhr gelang es der Exekutive, den Einbrecher aufzuspüren. Wenig später klickten auch für ihn die Handschellen.
Bei den jungen Männern im Alter von 22 und 23 Jahren handelt es sich um einen russischen sowie um einen österreichischen Staatsangehörigen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Einbrecher-Duo inzwischen in die Justizanstalt Feldkirch gebracht. Beamte des Landeskriminalamts prüfen derzeit, ob die Männer für weitere Einbrüche im Bezirk Bregenz verantwortlich sind.
