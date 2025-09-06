Einbrecher-Duo im Bregenzerwald geschnappt

Bei den jungen Männern im Alter von 22 und 23 Jahren handelt es sich um einen russischen sowie um einen österreichischen Staatsangehörigen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Einbrecher-Duo inzwischen in die Justizanstalt Feldkirch gebracht. Beamte des Landeskriminalamts prüfen derzeit, ob die Männer für weitere Einbrüche im Bezirk Bregenz verantwortlich sind.