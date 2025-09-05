Hagel verursachte rund 250.000 Euro Schaden

Die Hagelkörner erreichten teils die Größe von Golfbällen, besonders groß waren die Schäden bei Gemüse- und Obstkulturen, vereinzelt wurden auch Grünlandflächen und Maisbestände in Mitleidenschaft gezogen. „Nach den ersten Erhebungen durch die Sachverständigen der Österreichischen Hagelversicherung beträgt das Schadensausmaß 250.000 Euro“, ließ Michael Meusburger, Landesleiter der Österreichischen Hagelversicherung in Vorarlberg, am Freitag wissen.