Hagel verursachte rund 250.000 Euro Schaden

Am frühen Donnerstagabend ist ein schweres Unwetter mit Hagelschauern über Vorarlberg gezogen, am stärksten betroffen war der Raum Bregenz. Mehreren Obstbauern hat es die Ernte buchstäblich verhagelt.
Die Hagelkörner erreichten teils die Größe von Golfbällen, besonders groß waren die Schäden bei Gemüse- und Obstkulturen, vereinzelt wurden auch Grünlandflächen und Maisbestände in Mitleidenschaft gezogen. „Nach den ersten Erhebungen durch die Sachverständigen der Österreichischen Hagelversicherung beträgt das Schadensausmaß 250.000 Euro“, ließ Michael Meusburger, Landesleiter der Österreichischen Hagelversicherung in Vorarlberg, am Freitag wissen.
Die Erhebungen sind noch im Gange, alle Betroffenen sind aufgerufen, ihre Schäden online bei der Österreichischen Hagelversicherung zu melden.
