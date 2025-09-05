Vorteilswelt
Nachmittagsbetreuung so gefragt wie nie

Vorarlberg
05.09.2025 14:15
Das AK-Nachhilfe-Monitoring zeigt großen Wunsch nach Ganztagsschule und mehr Betreuung.
Das AK-Nachhilfe-Monitoring zeigt großen Wunsch nach Ganztagsschule und mehr Betreuung.(Bild: Birbaumer Christof)

Mehr als 300 Vorarlberger Haushalten mit rund 500 Schülern wurde unlängst zu den Themen Ganztagsschule, Nachmittagsbetreuung und Nachhilfe befragt. Das Ergebnis: 70 Prozent der Eltern wünschen sich ein flächendeckendes Angebot an Ganztagsschulen in Vorarlberg.

Die Sommerferien sind vorbei – und viele Eltern sind erleichtert. Denn angesichts neun Wochen Ferien, aber nur fünf Wochen Jahresurlaub, sind viele von ihnen bei der Betreuung ihrer Kinder und Jugendlichen an ihre Grenzen gestoßen. Zwar wurde das Angebot an Nachmittagsbetreuung stark ausgebaut, doch nicht für alle Eltern ist mit dem Schulstart ein Aufatmen in Sicht.

Gemäß einer Umfrage des Instituts für empirische Sozialforschung (IFES) hätten im vergangenen Schuljahr rund elf Prozent aller Schüler gerne eine Nachmittagsbetreuung gehabt, diese aber nicht erhalten. Die Haupthindernisse waren zu hohe Kosten (46 Prozent) und ein fehlendes Angebot am Schulstandort (25 Prozent). Die gute Nachricht: 89 Prozent erhalten entweder bereits Betreuung oder brauchen keine.  

Weitere Ergebnisse der IFES-Umfrage zeigen, dass im vergangenen Schuljahr rund jeder dritte Vorarlberger Schüler (Volksschule sowie Sekundarstufe 1 und 2) in einer externen Nachmittagsbetreuung war. 2022 waren es ein Viertel der Mädchen und Buben. Bei konstanten Schülerzahlen entspricht das einer Erhöhung von 28 Prozent an Kindern und Jugendlichen in einer Nachmittagsbetreuung.

Zudem ergab die Umfrage, dass zehn Prozent der Schüler in einer Ganztagsschule und weitere 13 Prozent direkt an ihrer jeweiligen Schule betreut und gefördert werden. Die übrigen Kinder und Jugendlichen besuchen einen Hort, eine andere Betreuungsform oder erhalten keine externe Nachmittagsbetreuung.

Forderungen der AK zur Schülerbetreuung

  • einen Plan des Landes zur schrittweisen Ausweitung des Versorgungsauftrags für Volksschulkinder, auch in den Schulferien und an schulfreien Werktagen, mit begleitenden Maßnahmen zur Sicherung der Bildungs- und Betreuungsqualität sowie guter Arbeitsbedingungen
  • eine landesweite Harmonisierung und deutliche Senkung der Ferienbetreuungskosten
  • einen weiteren bedarfsgerechten Ausbau von kostengünstigen und hochwertigen Nachmittagsbetreuungsangeboten
  • einen Ausbau an Angeboten zur verschränkten Ganztagsschule
  • einen Ausbau an Angeboten zur verschränkten Ganztagsschule

Besonders stark angestiegen sind die Zahlen bei den Mädchen und Buben im Volksschulalter: Waren im Jahr 2022 noch 29 Prozent der Volksschulkinder in Nachmittagsbetreuung, sind es inzwischen bereits 41 Prozent. Im gleichen Zeitraum hat sich die Anzahl an Volksschulkindern, die in eine Ganztagsschule gehen, von 6 Prozent auf 12 Prozent verdoppelt. Die Betreuung von Volksschulkindern an den regulären Schulen ist im selben Zeitraum noch stärker angestiegen – nämlich von 8 Prozent auf 21 Prozent. 

Lob an die Gemeinden
Für Schüler im Volksschulalter griff im vergangenen Schuljahr zum ersten Mal der Versorgungsauftrag der Gemeinden. Die Kommunen sind verpflichtet, bei Bedarf an Schultagen zumindest bis 16 Uhr eine Schülerbetreuung sicherzustellen. „Die Gemeinden leisten hier wirklich gute Arbeit und nehmen ihren Versorgungsauftrag ernst. Das zeigt sich daran, dass die Angebote von den Familien auch intensiv genutzt werden“, resümiert Vorarlbergs AK-Präsident Bernhard Heinzle.

Bei allem Lob ortete er aber auch Verbesserungspotenzial: Die Verfügbarkeit und die Kosten sind für manche Eltern weiterhin Hürden. Wichtig wäre, dass bei aller Weiterentwicklung die Qualität und die Arbeitsbedingungen nicht auf der Strecke bleiben würden.

Chancengerechtigkeit
Besonders groß ist der Wunsch nach einem flächendeckenden Angebot an Ganztagsschulen: 70 Prozent der Eltern in Vorarlberg wünschen sich gemäß der IFES-Erhebung ein solches Angebot„Dabei geht es nicht nur um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Eine gute Ganztagsschule kann auch zur Chancengerechtigkeit in unserem Bildungssystem beitragen“, ergänzt AK-Bildungsexperte Linus Riedmann. 

Vorarlberg
AK-Umfrage
Nachmittagsbetreuung so gefragt wie nie
ÖTV-Duell winkt
Schwärzler nach Dreisatzkrimi im Tulln-Semifinale
Quer über Parkplatz
Betrunkener schleifte Polizisten meterweit mit
Großeinsatz
Hotel im Kleinwalsertal steht in Flammen
Rauchschwaden
Florianijünger eilten zu Wohnungsbrand in Götzis
