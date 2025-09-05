Nachmittagsbetreuung so gefragt wie nie

Besonders stark angestiegen sind die Zahlen bei den Mädchen und Buben im Volksschulalter: Waren im Jahr 2022 noch 29 Prozent der Volksschulkinder in Nachmittagsbetreuung, sind es inzwischen bereits 41 Prozent. Im gleichen Zeitraum hat sich die Anzahl an Volksschulkindern, die in eine Ganztagsschule gehen, von 6 Prozent auf 12 Prozent verdoppelt. Die Betreuung von Volksschulkindern an den regulären Schulen ist im selben Zeitraum noch stärker angestiegen – nämlich von 8 Prozent auf 21 Prozent.