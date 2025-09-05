Vorteilswelt
ÖTV-Duell winkt

Schwärzler nach Dreisatzkrimi im Tulln-Semifinale

Vorarlberg
05.09.2025 13:47
Joel Schwärzler durfte sich über den Einzug ins Semifinale freuen.
Joel Schwärzler durfte sich über den Einzug ins Semifinale freuen.(Bild: Urbantschitsch Mario)

Der Erfolgslauf von Joel Schwärzler beim ATP-100-Challenger im niederösterreichischen Tulln geht weiter! Nachdem er im Achtelfinale mit dem Briten Jan Choinski bereits die Nummer eins des Turniers eliminiert hatte, konnte er sich auch im Viertelfinale gegen den Inder Sumit Nagal durchsetzen. Der 6:7 (4), 6:4 und 6:1-Erfolg war aber ein hartes Stück Arbeit.

Schwärzler begann wie aus der Pistole geschossen und nahm der indischen Nummer 293 der Welt gleich das erste Service zur 2:0-Führung ab. Doch anstatt auf 3:0 zu erhöhen, kassierte er nach zwei abgewehrten Breakbällen im dritten Versuch das umgehende Rebreak. Etwas, das den 19-Jährigen offensichtlich aus der Bahn warf, gelangen Nagal doch gleich drei Games in Folge. Doch der Vorarlberger blieb dran und schafft tatsächlich das Rebreak zum 5:5. Schließlich ging es ins Tiebreak, wo beide Spieler in ihren Aufschlag durchbrachten – bis Nagal ein Minibreak zum 5:3 gelang. Das reichte dem 28-Jährigen aber schon, um das Tiebreak mit 7:5 für sich zu entscheiden und Satz zu holen.

Ein Déjà-vu im zweiten Satz – mit besserem Ende
Der zweite Durchgang wurde dann anfangs zu einem Spiegelbild des ersten Satzes. Erneut erwischte Schwärzler den besseren Start, ging mit Break 2:0 in Front. Allerdings konnte Nagal erneut das Momentum auf seine Seite ziehen und gleich vier Games in Serie machen. Der junge Österreicher blieb aber cool, schaffte das Rebreak zum 3:4 und in der Folge seinerseits das Break zum 5:4. Einen Vorteil, den er sich nicht mehr nehmen ließ! Nach insgesamt 117 Spielminuten verwertet Schwärzler seine erste Chance zum 1:1-Satzausgleich.

Schwärzler beweist Nervenstärke
Der entscheidende dritte Durchgang begann dann wie gehabt: Österreichs Nummer fünf nahm dem Inder gleich dessen ersten Aufschlaggame ab, kassierte aber postwendend das Rebreak. Im dritten Spiel zeigte Nagal dann erstmals Nerven, als er sein Service zu null abgeben musste. Da musste dann auch ein Racket dran glauben, von der Schiedsrichterin gab es dafür eine Verwarnung. Nachdem Schwärzler sein Service zum 3:1 durchgebracht hatte, schien bei Nagal endgültig der Faden gerissen. Mit einem weiteren Break stellte der Vorarlberger auf 4:1 und konnte nach 2:38 Stunden seinen ersten Matchball zum hart erkämpften 6:7 (4), 6:4, 6:1-Sieg nutzen.

Lesen Sie auch:
Joel Schwärzler wird in Klosters von seinem Papa Matthias vor Ort unterstützt.
Schwärzler vs. Kopp
Rot-weiß-roter Showdown in den Schweizer Alpen
21.06.2025

ÖTV-Halbfinale möglich
Im Halbfinale könnte es nun zum ÖTV-Duell mit Sandro Kopp kommen. Dazu muss sich der 25-jährige Tiroler aber erst gegen den, in Tulln an Nummer vier gesetzten, Argentinier Marco Trungelliti (ATP-Nr. 183) durchsetzen. Mit Kopp hätte Schwärzler auf jeden Fall noch eine Rechnung offen: Beim ITF M25-Turnier von Klosters im Juni dieses Jahres gewann er im Finale den ersten Satz mit 6:0, verlor in der Folge den zweiten und dritten Satz allerdings mit 4:6 und musste noch als Verlierer vom Sandplatz gehen.

Vorarlberg
