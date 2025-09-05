Schwärzler nach Dreisatzkrimi im Tulln-Semifinale

Schwärzler begann wie aus der Pistole geschossen und nahm der indischen Nummer 293 der Welt gleich das erste Service zur 2:0-Führung ab. Doch anstatt auf 3:0 zu erhöhen, kassierte er nach zwei abgewehrten Breakbällen im dritten Versuch das umgehende Rebreak. Etwas, das den 19-Jährigen offensichtlich aus der Bahn warf, gelangen Nagal doch gleich drei Games in Folge. Doch der Vorarlberger blieb dran und schafft tatsächlich das Rebreak zum 5:5. Schließlich ging es ins Tiebreak, wo beide Spieler in ihren Aufschlag durchbrachten – bis Nagal ein Minibreak zum 5:3 gelang. Das reichte dem 28-Jährigen aber schon, um das Tiebreak mit 7:5 für sich zu entscheiden und Satz zu holen.