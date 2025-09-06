Bürgermeister Fritz: „Es war wirklich arschknapp“

Sprachlos wegen der großen Hilfsbereitschaft

Viele der rund 30 Bewohner, die meisten davon Arbeitskräfte aus Bulgarien und der Ukraine, haben ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Es gibt nur ein paar Zimmer, in denen am Samstag in Begleitung der Rettungskräfte nachgesehen werden kann, was nach dem Brand übriggeblieben ist. Und so wurde bereits am Freitagnachmittag ein Spendenaufruf gestartet. Die Kleinwalsertaler zeigten sich äußerst großzügig, brachten Kleidung, Schuhe, Hygieneartikel und vieles mehr. „Ich bin sprachlos und beeindruckt davon, wie gut die Zusammenarbeit aller lief und welch großer Zusammenhalt im Tal besteht“, resümierte Joachim Fritz. Bis spät in die Nacht wurde Hosen, Hemden und Schuhe nach Größen sortiert, im Laufe des Samstags können sich die Hotelmitarbeiter die passenden Sachen heraussuchen.