Nicht nur im Fußball! GAK auch am Netz vor Sprung

Am Sonntag könnte der GAK einen entscheidenden Schritt machen! Diesmal geht es allerdings nicht um die „Roten“ auf dem Fußballfeld, sondern die Tennis-Asse aus der Grazer Körösistraße, die vor dem Sprung in die Bundesliga stehen. An der Spitze hegt ein Jungprofi große Träume.
Kein schlechtes Wochenende! Mit einem 6:0, 6:4 gegen den Gratkorner Moritz Kreuzer reist Syl Gaxherri heute als frischgebackener steirischer Meister mit dem GAK zum Aufstiegsduell nach Wiener Neustadt. Die Brust beim 20-jährigen Hartberger mit kosovarischen Eltern war aber schon vor der gestrigen „Krönung“ am Postplatz breit – schließlich verlor der aufgehende Tennis-Stern des GAK in der laufenden Landesmeisterschaft im Single keinen einzigen Satz!
