Bewaffneter Rumäne raubte eigene Ehefrau aus

Opfer sei terrorisierende Ehefrau gewesen

Der Beschuldigte stritt das weitestgehend ab. Zwar gab er zu, seiner nunmehrigen Ex-Frau eine „Watsche“ gegeben und ihr 20.000 Euro weggenommen zu haben, doch ein Raub mit Messer oder gar Morddrohungen seien frei erfunden. Außerdem habe ihm ja ursprünglich ein Teil des Geldes gehört. „Ich hatte mal ein Auto verkauft.“ Der Rumäne stellte sich als Opfer einer eifersüchtigen, ihn „terrorisierenden“ Frau dar.