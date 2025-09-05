Pkw-Lenker (86) im Fahrzeug eingeklemmt

Völlig ohne Fremdverschulden krachte ein Pkw-Lenker am Donnerstag gegen 11 Uhr in Feldkirch gegen eine angrenzende Gartenmauer. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.
Warum der 86-Jährige, der auf der Rheinstraße (L60) in Richtung Novels unterwegs war, die Kontrolle über seinen Pkw verlor, ist nicht bekannt. Nach dem spektakulären Crash wurde der Lenker von Einsatzkräften des Samariterbundes aus seinem Fahrzeug befreit. Nach der Erstversorgung vor Ort brachten die Rettungskräfte den Senior ins Landeskrankenhaus Feldkirch.
Totalschaden
Der Wagen des Unfalllenkers hat nur mehr Schrottwert und wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Bergearbeiten musste die L60 für eine halbe Stunde komplett gesperrt werden. Die anschließenden Aufräumungsarbeiten dauerten bis etwa 12 Uhr.
Am Einsatz beteiligt waren 37 Einsatzkräfte der Feuerwehren Gisingen und Nofels, der Samariterbund mit drei Einsatzkräften, ein Notarzt, ein Einsatzleiter vor Ort, drei Einsatzkräfte des Roten Kreuzes, fünf Personen des Landesstraßenbauamtes sowie drei Steifen der Bundespolizei.
