Pkw-Lenker (86) im Fahrzeug eingeklemmt

Warum der 86-Jährige, der auf der Rheinstraße (L60) in Richtung Novels unterwegs war, die Kontrolle über seinen Pkw verlor, ist nicht bekannt. Nach dem spektakulären Crash wurde der Lenker von Einsatzkräften des Samariterbundes aus seinem Fahrzeug befreit. Nach der Erstversorgung vor Ort brachten die Rettungskräfte den Senior ins Landeskrankenhaus Feldkirch.