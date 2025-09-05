Altacher schnappen sich ein Bayern-München-Juwel

Im Ländle tat sich am „Deadline Day“ doch noch einiges. So wechselte ein Liechtensteiner Nationalspieler innerhalb der Vorarlberger Grenzen, kam ein Franzose zu Zweitligist Austria Lustenau und verstärkte sich Altach gleich doppelt in der Offensivabteilung.
Nach einer – für Rheindörfler Verhältnisse – ruhigen Transferzeit, tat sich bei den Altachern am „Deadline Day“ doch noch etwas. So kam mit Srdjan Hrstic ein Stürmer leihweise von Schwedens Cupsieger BK Häcken. Dort machte der 22-jährige Serbe in 74 Spielen 18 Tore.
Tore und eine Verletzung
Zudem wurde von Bayern München II der 17-jährige Gibson Adu geliehen. Adu war davor bei Greuther Fürth, wo er im April 2024 zum jüngsten Torschützen in der dritten deutschen Liga avancierte. Auch in der Vorbereitung der Bayern bewies Adu seinen Torriecher, zuletzt fiel er aber mit einem Muskelbündelriss im Oberschenkel verletzt aus.
Oberwaditzer von Altach nach Lustenau
Altach hingegen verlassen hat Felix Oberwaditzer. Der Liechtensteiner A-Teamspieler wechselt zur Lustenauer Austria. Nicht der einzige „Deadline Day“-Deal der Grün-Weißen: Mit Mohamed-Amine Bouchenna kommt auch eine Offensiv-Leihgabe von Kooperationspartner Clermont Foot.
