Altacher schnappen sich ein Bayern-München-Juwel

Tore und eine Verletzung

Zudem wurde von Bayern München II der 17-jährige Gibson Adu geliehen. Adu war davor bei Greuther Fürth, wo er im April 2024 zum jüngsten Torschützen in der dritten deutschen Liga avancierte. Auch in der Vorbereitung der Bayern bewies Adu seinen Torriecher, zuletzt fiel er aber mit einem Muskelbündelriss im Oberschenkel verletzt aus.