Transfers im Ländle

Altacher schnappen sich ein Bayern-München-Juwel

Vorarlberg
05.09.2025 17:18
Gibson Adu (li.) zeigte bei Bayern Münchens Amateuren in der Vorbereitung auf.
Gibson Adu (li.) zeigte bei Bayern Münchens Amateuren in der Vorbereitung auf.(Bild: FC Bayern München Campus/Instagram)

Im Ländle tat sich am „Deadline Day“ doch noch einiges. So wechselte ein Liechtensteiner Nationalspieler innerhalb der Vorarlberger Grenzen, kam ein Franzose zu Zweitligist Austria Lustenau und verstärkte sich Altach gleich doppelt in der Offensivabteilung.

0 Kommentare

Nach einer – für Rheindörfler Verhältnisse – ruhigen Transferzeit, tat sich bei den Altachern am „Deadline Day“ doch noch etwas. So kam mit Srdjan Hrstic ein Stürmer leihweise von Schwedens Cupsieger BK Häcken. Dort machte der 22-jährige Serbe in 74 Spielen 18 Tore.

Tore und eine Verletzung
Zudem wurde von Bayern München II der 17-jährige Gibson Adu geliehen. Adu war davor bei Greuther Fürth, wo er im April 2024 zum jüngsten Torschützen in der dritten deutschen Liga avancierte. Auch in der Vorbereitung der Bayern bewies Adu seinen Torriecher, zuletzt fiel er aber mit einem Muskelbündelriss im Oberschenkel verletzt aus.

Oberwaditzer von Altach nach Lustenau
Altach hingegen verlassen hat Felix Oberwaditzer. Der Liechtensteiner A-Teamspieler wechselt zur Lustenauer Austria. Nicht der einzige „Deadline Day“-Deal der Grün-Weißen: Mit Mohamed-Amine Bouchenna kommt auch eine Offensiv-Leihgabe von Kooperationspartner Clermont Foot.

Porträt von Vorarlberg Sport
Vorarlberg Sport
Ähnliche Themen
Schweden
FC Bayern München
Vorarlberg
Mehr Vorarlberg
Dünne Personaldecke
Schulstart für über 56.000 Mädchen und Buben
Transfers im Ländle
Altacher schnappen sich ein Bayern-München-Juwel
Mehrfach vorbestraft
Bewaffneter Rumäne raubte eigene Ehefrau aus
Gewitter in Vorarlberg
Hagel verursachte rund 250.000 Euro Schaden
Großeinsatz
Neun Verletzte nach Hotelbrand im Kleinwalsertal
