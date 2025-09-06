Sonne und beste Stimmung beim Mittelaltermarkt

Verzweifelt hatte sich Egon Rusch, Organisator des Harder Mittelaltermarktes, am Donnerstagabend nach dem Unweter via Social Media an die Vorarlberger gewandt: Zwei Stürme hatten innerhalb nur von zwei Stunden vier Zelte zerfetzt, darunter das Bühnenzelt. Ersatz für das Spektakel am Wochenende wurde also händeringend gesucht – und die Vorarlberger ließen sich nicht lange bitten. Nach nur wenigen Stunden vermeldete Rusch: „Die Hilfsbereitschaft hier am Mittelaltermarkt in Hard ist gigantisch. Danke, danke, danke! Wir könnten eine ganze Zeltstadt aufbauen, so viele haben sich gemeldet.“