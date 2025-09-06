Vorteilswelt
Nach Unwetter

Sonne und beste Stimmung beim Mittelaltermarkt

Vorarlberg
06.09.2025 17:55
Lagerleben wie anno dazumal: Gewandungen und Ausrüstung gehören dazu.
Lagerleben wie anno dazumal: Gewandungen und Ausrüstung gehören dazu.

Noch am Donnerstagnachmittag hatte es so ausgesehen, als könnte der Mittelaltermarkt in Hard nicht über die Bühne gehen. Sturm und Hagel hatten vier Zelte zerrissen, Regen den Platz überschwemmt. Ein Aufruf via Social Media brachte dann die Wende.  



Verzweifelt hatte sich Egon Rusch, Organisator des Harder Mittelaltermarktes, am Donnerstagabend nach dem Unweter via Social Media an die Vorarlberger gewandt: Zwei Stürme hatten innerhalb nur von zwei Stunden vier Zelte zerfetzt, darunter das Bühnenzelt. Ersatz für das Spektakel am Wochenende wurde also händeringend gesucht – und die Vorarlberger ließen sich nicht lange bitten. Nach nur wenigen Stunden vermeldete Rusch: „Die Hilfsbereitschaft hier am Mittelaltermarkt in Hard ist gigantisch. Danke, danke, danke! Wir könnten eine ganze Zeltstadt aufbauen, so viele haben sich gemeldet.“

Wer wohl in diese Rüstung schlüpfen darf?
Wer wohl in diese Rüstung schlüpfen darf?
Nicht nur die kleinen Besucher dürfen sich im Armbrustschießen messen.
Nicht nur die kleinen Besucher dürfen sich im Armbrustschießen messen.
Geselligkeit, Speis und Trank dürfen auf einem Fest natürlich nicht fehlen.
Geselligkeit, Speis und Trank dürfen auf einem Fest natürlich nicht fehlen.

Dank des tatkräftigen Einsatzes vieler Freiwilliger kann das Fest also doch noch über die Bühne gehen. Besucher können sich im Bogenschießen messen, Schwertkämpfer, Feuerschlucker und Gaukler bewundern, mittelalterlichen Klängen lauschen sowie vom feinen Met naschen. Und nicht zuletzt hat auch Petrus ein Einsehen mit den Mittelalterfans. Am heutigen Sonntag ist der Mittelaltermarkt im Stedepark von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Vorarlberg
Das Lichtschwert wurde aus mehreren Einzelteilen zusammengebaut – unter anderem aus der ...
Auktion in Los Angeles
Rekordsumme für Darth Vaders Lichtschwert
Am Sonntag, 7. September, ist eine seltene totale Mondfinsternis am Himmel zu sehen.
Zeitplan und Tipps
So läuft die totale Mondfinsternis am Sonntag ab
Mama, Papa aufgepasst!
Fleck adé: Neuer Eltern-Guide gegen das Schulchaos
Erschöpfungssyndrom
PVA-Chef bezeichnet Patienten als „Scharlatane“
US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
