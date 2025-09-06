Sonne und beste Stimmung beim Mittelaltermarkt

Noch am Donnerstagnachmittag hatte es so ausgesehen, als könnte der Mittelaltermarkt in Hard nicht über die Bühne gehen. Sturm und Hagel hatten vier Zelte zerrissen, Regen den Platz überschwemmt. Ein Aufruf via Social Media brachte dann die Wende.
Verzweifelt hatte sich Egon Rusch, Organisator des Harder Mittelaltermarktes, am Donnerstagabend nach dem Unweter via Social Media an die Vorarlberger gewandt: Zwei Stürme hatten innerhalb nur von zwei Stunden vier Zelte zerfetzt, darunter das Bühnenzelt. Ersatz für das Spektakel am Wochenende wurde also händeringend gesucht – und die Vorarlberger ließen sich nicht lange bitten. Nach nur wenigen Stunden vermeldete Rusch: „Die Hilfsbereitschaft hier am Mittelaltermarkt in Hard ist gigantisch. Danke, danke, danke! Wir könnten eine ganze Zeltstadt aufbauen, so viele haben sich gemeldet.“
Dank des tatkräftigen Einsatzes vieler Freiwilliger kann das Fest also doch noch über die Bühne gehen. Besucher können sich im Bogenschießen messen, Schwertkämpfer, Feuerschlucker und Gaukler bewundern, mittelalterlichen Klängen lauschen sowie vom feinen Met naschen. Und nicht zuletzt hat auch Petrus ein Einsehen mit den Mittelalterfans. Am heutigen Sonntag ist der Mittelaltermarkt im Stedepark von 10 bis 17 Uhr geöffnet.
