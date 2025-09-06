Geldanlage in jedem Alter: So macht man’s richtig!

Der demografische Wandel strapaziert unweigerlich das Sozialsystem. Wie der Thinktank „Agenda Austria“ vorrechnet, werden bis 2050 in Österreich 900.000 mehr Über-65-Jährige leben als heute. Umgekehrt wird die Zahl der Erwerbsfähigen im Alter von 20 bis 65 um rund 270.000 sinken.