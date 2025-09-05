Vorteilswelt
Großeinsatz

Hotel im Kleinwalsertal steht in Flammen

Vorarlberg
05.09.2025 13:17
Freiwilige Feuerwehr Riezlern
Freiwilige Feuerwehr Riezlern(Bild: Feuerwehr Riezlern)

Zu einem Großeinsatz der Feuerwehren kam es am Freitagmittag im vorarlbergischen Kleinwalsertal. Auch deutsche Feuerwehren wurden alarmiert, um das Feuer in einem Hotelgebäude zu löschen. 

Großeinsatz der Feuerwehren in Hirschegg im Kleinwalsertal. Am Freitag zur Mittagszeit wurden die Florianijünger alarmiert, weil ein Hotel in Flammen stand. Durch den Ort zogen dicke Rauchschwaden, die Rauchsäule war weithin sichtbar. 

(Bild: AllgäuHit / Facebook)
(Bild: AllgäuHit / Facebook)
(Bild: AllgäuHit / Facebook)

Als die Löschmannschaften vor Ort eintrafen, befanden sich noch Personen in dem brennenden Gebäude. Es könnte sich dabei um das Mitarbeiterhaus des Hotels handeln. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnten mehrere Menschen aus dem Gebäude befreit und in Sicherheit gebracht werden.

Um an die lodernden Flammen besser herankommen zu können, mussten hohe Bäume, die den Zugang versperrten, gefällt werden. Die Gemeinde forderte die Bewohner Hirscheggs unterdessen auf, wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. 

