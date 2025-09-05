Schulstart für über 56.000 Mädchen und Buben

Kurzfristige Ausfälle erwartet

Aufgrund von Schwangerschaften, krankheitsbedingten Ausfällen oder dem Zurückziehen von Stellenzusagen werde es auch nach Schulbeginn noch offene Stellen geben, die ausgeschrieben werden. Die Bildungsdirektion setze daher weiterhin auf gezielte Maßnahmen zur Personalgewinnung wie beispielsweise die Kampagne „Bildung bringt’s“. Auch das Nachwuchsförderprogramm „Students Teach Students“ wird weitergeführt. Im vergangenen Schuljahr haben über 100 Schüler aus höheren Schulen daran teilgenommen und im Rahmen eines Schnupperpraktikums den Lehrerberuf kennengelernt.