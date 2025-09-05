Ein goldenes Farbenspiel in der Hochmoorlandschaft

Die Besenheide ist eine der prägenden Wildpflanzen im alpinen und subalpinen Raum. Sie wächst bevorzugt auf nährstoffarmen, sauren Böden und ist in Heiden, Mooren und auf kargen Alpflächen anzutreffen. Dank ihrer Anspruchslosigkeit und Widerstandskraft kann sie auch in höheren Lagen bestehen, wo Wind, Kälte und Nährstoffknappheit viele andere Pflanzen zurückdrängen. Mit ihrem dichten Wuchs stabilisiert sie den Boden und trägt so zum Schutz vor Erosion bei. Besonders eindrucksvoll zeigt sich die Besenheide im Spätsommer, wenn ihre unzähligen kleinen Blüten weite Flächen je nach Farbgebung in Weiß, Rosa oder Violett färben. Für zahlreiche Insekten, insbesondere Wildbienen und Schmetterlinge, ist die Heide eine wertvolle Nektarquelle in einer Zeit, in der andere Pflanzen bereits verblüht sind. Auch Vögel finden in den Samen der Besenheide Nahrung und in den dichten Polstern Schutz. Der Mensch wusste die Pflanze seit jeher zu nutzen: Früher wurden aus ihren verholzten Zweigen Besen gebunden, zudem diente sie als Streu, Futterergänzung und Bodenverbesserer. Heute hat sie vor allem einen hohen ökologischen und landschaftsprägenden Wert. Intakte Heideflächen im alpinen Raum gelten als Zeichen naturnaher, artenreicher Lebensräume und stehen vielerorts unter besonderem Schutz.